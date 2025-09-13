İstanbul'da başından bıçaklandı

Kaynak: İHA

Çorum’da cadde üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki bir genç başından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Saldırganlar kayıplara karıştı.

Bahabey Caddesi’nde 25 yaşındaki Ulaş K. ile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ulaş K., başına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

aw537097-03.jpg

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

aw537097-02.jpg

