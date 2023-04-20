İstanbul'da bayram öncesi otogarda trafik denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı'nda sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da bayram öncesi otogarda trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

"Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile Büyük İstanbul Otogarı'nda yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Araç ve sürücülerin gerekli evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi.

Denetimde otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında broşür de dağıtıldı.

Kontrol noktasına konulan emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara kaza anında emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanarak otobüs firmalarına dağıtılan ve emniyet kemerinin önemini anlatan animasyon filmi, otobüslerin koltuk arkası ekranlarında yolculara izletiliyor. (AA)

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