İstanbul'da bayram öncesi sıkı denetim!

İstanbul genelinde birçok farklı noktada bayram öncesi trafik denetimleri yapıldı. Sabah saatlerinde Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde araçlar kontrol edilirken sürücüler ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde birçok farklı noktada bayram öncesi trafikte oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla denetim yaptı. Denetimlerin yapıldığı noktalardan olan Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde sabah saatlerinde yapılan çalışmada durdurulan araçlar ve evrakları kontrol edilirken sürücüler ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.