İstanbul'da bayram yoğunluğu! Otogar dolup taştı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra tatili şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyenler Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun bayramın 1'inci gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Otobüs firması yetkilileri geçen yıla göre otogardaki hareketlilikten memnun olduğunu belirtti.

"YOĞUNLUK 25'İNDE BAŞLADI"

Otobüs firması yetkilisi Alaaddin Çendek, "Geçen seneki Ramazan Bayramı'na göre bu sene biraz daha hareketli. Cumhurbaşkanımız 9 güne çıkarttı ve haliyle arttı. Otobüsçülük de, zaman zaman her şey güzel bir şekilde gidiyor. Yoğunluk şu anda 25'i itibariyle başladı. 29'u veya 30’u en son buradan göndereceğiz Daha sonra oradan bu yana gelişler başlayacak. Şu anda ilave servisler başladı. Ana servisler dolu. Ek servisleri koymaya başladık. Kısa mesafe derken her firma kendine göre fiyat alır. Bin lira en yüksek taban diyelim. Yüzde 30 düştüğün zaman 750 liraya düşüyor. Yani her bölgenin fiyatı farklıdır. Ankara’nın fiyatı farklıdır, Samsun'un fiyatı. Her vilayetin fiyatı farklıdır. Bunu da ulaştırma bakanlığından alırsın. Ulaştırma Bakanlığı’ndan fiyat aldığımız için her firma kendine göre fiyat alır. Geçen sene Ramazan Bayramı’na göre bu sene biraz daha yukarıda işlerimiz çok iyi gidiyor. Otobüsçüler olarak, yazıhaneciler olarak şuan da memnunuz" dedi.

"BUGÜN VE YARIN YOĞUNLUK OLUR"

Şehirlerarası otobüs şoförü Mehmet Altıntaş, "Bayramda aşırı hızdan kaçının. Gideceğiniz yere 1 saat sonra gidin ama can güvenliğinizle gidin. Onun için hiçbir zaman bu işin şakası olmaz. Her zaman temkinli olun, yorgun yola çıkmayın, uykusuz yola çıkmayın ama dinlenmiş olarak yola çıkın. Bir de sürat yapmaktan kaçının. Yoğunluk tabii dün itibariyle başladı dün, bugün, yarın da yoğunluk olur. Bayramın 1'inci günü de olur ama yarınki kadar olmayabilir. Bu sene herkes bilet bulabilecek, biletsiz yolcu kalmayacak" diye konuştu.

"BİLETİ ZOR BULDUM"

Yolcu Kübra Özgür, "Bursa’ya ailemin yanında gidiyorum. Sağlık çalışanıyım. 9 gün iznim var, pazar günü döneceğim. 9 gün boyunca Bursa'dayım sonra yine pazartesi işime geri döneceğim. Trafik olur gibi geliyor, çünkü bileti zor buldum. Bilet 600 olması lazım, 600-650 civarıydı yani biraz yüksek normalde daha ucuzdu. Bayramda 100-150 civarı oynuyor’’ ifadelerini kullandı. Kızıyla tatile çıkan Nedip Kudaş, "Bi haftalığına kızımla beraber Sivas'a gidiyoruz. 9 günlük bayram tatilimiz var. Okullar da tatil olunca bir haftalığına kızımla beraber Sivas’a annemizi ziyarete gidiyoruz. Ailemin yarısı orada, yarısı burada. Ağabeylerim var, annem var. Trafik yoğunluğu gelişlerde de dönüşlerde de oluyor. Bilet fiyatları firmalara göre değişiyor; bin 500 liraya aldım ben bileti. Can Çelik ise, "Yolcu olarak eşimi uğurlayacağım. Annesinin mezarını ziyarete gidecek. Ben bayramda İstanbul'dayım. İstanbul'da bayramı dostlarımızla geçireceğim. Çocuklarım var ama çocuklar yurtdışında onlar bu bayram gelemeyecek, öbür bayram gelecekler. Herkese hayırlı bayramlar olsun’’ dedi.