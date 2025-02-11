İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar, Başakşehir ve Bağcılar'da eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı sonrası Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar, Başakşehir ve Bağcılar'da eğitime bir gün ara verildi.

DHA'da yer alan habere göre Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu paylaştığı videoda şunları kaydetti: