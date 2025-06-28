İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak. Valilik açıkladı

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, Yenikapı-Hacıosman (M2) ve Yıldız-Mahmutbey (M7) metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, 10.00’dan itibaren M2 hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 hattındaki Fulya ve Yıldız durakları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı kullanıma kapatılacak. Bu karar, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Beyoğlu Kaymakamlığı duyurdu. Taksim trafiğe kapatılacak

SEFERLERDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU

M2 hattında çalışan metro araçları, Taksim ve Şişhane istasyonlarına uğramadan seferlerine devam edecek. M7 hattında ise ulaşım, Mecidiyeköy ile Mahmutbey istasyonları arasında sağlanacak.

Füniküler hattındaki seferler ise Taksim-Kabataş güzergahında durdurulacak.

Metro yolcularının mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını önceden gözden geçirmeleri ve alternatif toplu taşıma hatlarını kullanmaları tavsiye ediliyor. Özellikle Taksim çevresinde yoğunluk yaşanabileceğinden, yolcuların bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri önem taşıyor.