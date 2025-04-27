İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik dolayısıyla, bugün Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04.30 ile 13.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Balat güzergahı saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılmaya başlanacak.

TOPLU ULAŞIMDA DA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

İETT otobüslerini kullanacak yolcular, anlık değişimleri "Otobüsüm Nerede?" uygulamasından takip edebilecek.

Maraton nedeniyle trafiğe kapalı olacak güzergahlar şöyle sıralandı:

"Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı), Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı), Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi (Karaköy), Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı), Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat), Atatürk Köprüsü (Cibali), Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray), Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray), Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat), Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali), Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı), Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar, Ankara Caddesi, Arpacılar Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci), Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu), Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran), Kumkapı çevresi sokaklar, Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)."