İstanbul’da beklenen sağanak başladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor.
Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.
Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.
İlgili Haberler
Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor.
Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.
Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.