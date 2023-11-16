İstanbul’da beklenen sağanak başladı

Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da beklenen sağanak başladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor.

Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.

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Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.

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