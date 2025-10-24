Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM’un uyarıları ile beklenen sağanak yağış başladı. İstanbul Valiliği özellikle Avrupa Yakası’nda etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların saat 16.00’dan itibaren tatil olduğunu açıklamıştı.

İstanbul’da beklenen sağanak yağış nedeniyle trafik adeta kilitlendi. İBB’nin tarfik yoğunluğu haritasına göre saat 16.53 itibari ile kentte trafik yoğunluğu yüzde 85’e geldi. İBB’nin haritasına göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde trafik neredeyse kilitlenme noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise ciddi şekilde yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası’nda trafik Avcılar’da başlayan trafik yoğunluğu Şişli’de durma noktasına geldi. Anadolu Yakası’nda ise Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar çevrelerinde ciddi yoğunluk yaşanırken bazı yerlerde durma noktasına geldi.

Trafik yoğunluğunun önümüzdeki dakikalarda artması bekleniyor.