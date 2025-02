İstanbul'da bilim ödüllü profesör böyle tuzağa düşürüldü! Banka numarasından aradılar...

TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Mehmet Güneş, banka personeli olduğunu belirten dolandırıcılar tarafından arandı. Bankanın müşteri hizmetlerinin numarası kopyalandı. Güneş'i arayanlar yönlendirilerek sigorta iptal işlemi yapılacağını söylendi. Ancak yönlendirmelerle Güneş 500 bin liralık kredi başvurusunda bulundu. Kimlik bilgilerine sahip olan dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle güven kazanmasının ardından bakiyede bulunan 500 bin lira için de aktarım yaptırarak izini kaybettirdi. Güneş 1 milyon lira dolandırıldı.

"KURUMUMUZUN ÇALIŞTIĞI BANKADAN ARANIYORDUM"

Prof. Dr. Güneş, "Kurumumuzun çalıştığı bankadan aranıyordum son bir haftadır, müşteri hizmetlerinden, fakat yanıt vermiyordum. Bunun üzerine bir cep telefonundan arandım ve bana banka hesabının sigortasının iptal işlemi için arandığım söylendi. Bu arada bana ulaşamadıklarını söylediler çünkü engellemiştim müşteri hizmetleri numarasını. Bana ulaşamadıklarını, mobil internetimi açmamı, aynı zamanda blokeyi de kaldırmamı istediler, telefon blokesini. Ben o blokeyi kaldırınca, hem mobil bankadan bana işlem yaptırıp, bir taraftan da müşteri hizmetlerinden hem arama hem de mesaj gönderme şeklinde yapmam gereken işlemleri yaptırıyorlardı. Sigorta iptali için onay yapacağız bunun için şu adımları takip edin, şu tuşa basın, şunu kabul edin, şunu onaylayın şeklinde anlık kredi çekiyorlarmış. Fakat ben bunu tabii o an için çok da hızlı yapıyoruz işlemleri diye anlayamadım. Bir banka personeli beni arayıp da yaptığınız işlem şüphelidir, 500 bin liralık bir işlem yapılıyor, iki defa yapıldı, hiçbir şekilde uyarılmadım. İşlem bu şekilde, para aktarımı yapılırken de bana IBAN numarası verilmiyor. Sadece bir T.C. kimlik numarası ama bunun T.C. kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum, onu yazın diyor. Sonra 500 bini yazdırırken de 50-00-00 diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım. Bu şekilde bir işlem ve bu arada bankadan bana hiçbir şekilde uyarı gelmiyor. Sadece dediğim gibi işlemi onaylıyor musunuz diyor. Zaten ben o işlemi orada yapıyorum yani bilmediğim başka bir şey demiyor. Bana, bu yaptığınız işlem şüphelidir, bununla ilgili siz mi bu işi yapıyorsunuz denmiyor veya hiçbir şekilde aranmıyorum. Ben bu konuyu anladım, yanımda da bir profesör arkadaşım daha vardı. Hatta o bana "Mehmet Hoca sen bunu nasıl anladın " dedi. O kadar profesyonelce yapılıyor ki, bankanın sistemi kullanılıyor ve ben o sırada bankaya tamamen güvendim, banka beni arıyor, dolandırmaz diyorsunuz. Böyle sofistike bir işlem yapılıyor" dedi.

'1 MİLYON TL HESABIMDAN BOŞALTILMIŞ OLDU'

Güneş, işlemlerden birinde onay kodu almadığını belirterek, "Ben anladığım anda durdurun her şeyi dedim. Çünkü hala yüzde 100 emin değilim banka olup olmadığından. Onlar durduramayız deyince savcılığı arayacağım dedim, kapattılar hemen. Ben anladıktan sonra aynı müşteri hizmetlerinden bankayı aradım. Dedim ki, bakın biraz önce bana böyle bir işlem yapıldı, hesabım boşaltıldı, işlemleri çabuk durdurun. Durdurmadılar, yarım saat içerisinde iki defa da 500-500 olmak üzere 1 milyon liralık işlem yapılıyor ve hiç kimsenin umurunda değil. Bankaya şikayette bulunduğumda da bana "Biz size onay kodu gönderdik" diyor. Zaten gönderdiğin onay kodu benim yaptığım işlem, bunun yanlış olduğunu bilsem yapmam ki. Beni uyarman lazım, beni orada dolandırmak isteyen insanlarla baş başa bırakıyorsun ve diyorsun ki ben onay kodu gönderdikten sonra gerisi beni ilgilendirmez. Buradan da bütün yetkililere de sesleniyorum; halkın bu şekilde bankalar tarafından yalnız bırakılmasına savunmasız bırakılmasına müsaade etmesinler. Ben bu işlemleri yaparken, 500 bin liralık bir işlemde onay kodu geldi, diğer 500 bin liralık işlemde ise onay kodu gelmedi. Ben bunu bankanın müdürüne gidip söylediğimde, baktı, hiçbir şey demedi. Ben bunu bir araştırayım deyip kapattı. Bir daha da bana kimse dönmedi. Bu şekilde, tamamen denetimden uzak bir şekilde iki defa da 500-500 olmak üzere 1 milyon TL hesabımdan boşaltılmış oldu. Dediğim gibi beni arayan kişi benim adımı soyadımı söyleyerek benimle konuştu. Yani kiminle konuştuğunu ve bir de bankada benim anlık kredi limitimin 500 bin lira olduğunu da biliyordu. Sistemi çok iyi biliyorlar. Tabii ki burada kesin bir şey diyemem ama bunun bankacılık alanında uzman bir kişi tarafından yapıldığına eminim" ifadelerini kullandı.

'BANKALARIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN DEVREYE GİRMESİ GEREK'

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, numaraların yurt dışı hatları üzerinden kopyalandığını belirterek, "Bilgileri sunuyorlar, kişisel verileri, kimlik bilgilerini de aynı şekilde sanal ortamdan edinmek çok kolay. Bu bilgileri de söyledikten sonra ikna ediyorlar ve daha sonraki süreçte sizden mobil uygulama üzerinden işlem yapmanızı istiyorlar. Aslına bakarsanız bu işlem tamamen güven tesis edildikten sonra sizin adınıza kredi çekim işlemi gerçekleştiriliyor. Ve daha sonra süreçte özellikle telefonunuza gelen şifrenin de mutlaka kendilerinde kalmaması gerektiğini söylüyorlar. Asla söylemeyin diyorlar. Bunun temel sebebi güven tesis etmek. Profesyonel bir müşteri hizmetlerinde aradığınızda aynı şekilde bilgi verir. Buraya kadar her şey normal fakat bundan sonraki süreçte mobil uygulamaya da girdikten sonra parayı istenilen hesaba aktarmanız amaçlanıyor. Ama burada da profesyonel bir şekilde çalışıyorlar, bedeli tek tek söylüyorlar. Şimdiye kadar bu kadar kredi çekilmemiş bir hesaptan böyle bir kredi çekiliyorsa; orada bankaların güvenlik sistemlerinin devreye girmesi gerek. Elbette ki gelen kodu müşteri temsilcisi gibi var olan kişi sisteme girdiriyor fakat burada sistemin de kendine göre bir otokontrol oluşturması gerekmektedir. Sabit hat numaralardan arandığınızda bankanın numarasını görünce ister istemez güvenmeye başlıyorsunuz. Fakat dolandırıcılar özellikle yurt dışından almış oldukları hatlar aracılığıyla, aynı banka numarasını oluşturuyorlar. Fakat orada vatandaşı tuzağa düşürebilmek için ne yapıyorlar? Başına o ülkenin kodunu koyuyorlar. Mesela 9 numarasını koyuyorlar, 0 numarasını ekstradan koyuyorlar. Siz tabii o arama geldiğinde ona bakmıyorsunuz, direkt olarak diyorsunuz ki tamam benim bankanın müşteri hizmetlerinden arama gerçekleştiriyor diyorsunuz, orada zaten sizi tuzağa düşürüyorlar" şeklinde konuştu.

'NUMARALARIN BAŞINDA KODLAR VARSA MUTLAKA ŞÜPHE EDECEKSİNİZ'

Kırık, "Yapay zekanın bankacılık sektöründe kullanılması son derece önemli. Çünkü yapay zeka, müşterinin bilgilerini analiz eder. Ne kadar kredi çekmiş şimdiye kadar ne kadar işlem olmuş bunun ortalamasını alır. Ve anormal bir işlem olduğunda hemen müşteri hizmetlerini, ilgili bankayı uyararak aslında o hesabın aktarılmasının önüne geçebilir. Tabii burada bazen çok farklı işlemler de uyguluyorlar. "Patates" hatlar çok yoğun şekilde kullanılıyor. Nedir bu patates hatlar? Özellikle başkalarının üzerine alınmış ya da vefat eden insanlar üzerine alınmış numaraları da kullanıyorlar. Onların hatlarını kapatmıyorlar, kullanıyorlar fakat aradığınızda hiçbir zaman ulaşma şansınız olmuyor. Bunun başında kodlar varsa mutlaka şüphe edeceksiniz. 09'lu kodlar varsa, 08'li kodlar varsa şüphe edeceksiniz. Bir de ben bankacıyım sizi bankadan arıyorum şu işlemleri yapmamız lazım diyen biri varsa her zaman şüpheli yaklaşacaksınız. Telefonu kapatacaksınız, direkt olarak kendiniz ilgili bankanın telefon numarasını arayacaksınız. Beni az önce işte şu dakikada bir kişi aradı, sizden aradığını söyledi. Bu işlem size mi ait diye teyidini alacaksınız. Teyit almadığınız takdirde, telefon dolandırıcılığına ciddi meblağlar kaptırabilirsiniz. Biliyorsunuz dolandırıcılar yurtdışı hatları kullandıkları için burada bazen konum bilgilerini açmamız faydalı oluyor. Çünkü arama geldiğinde konum bilgileri açıksa o aramanın hangi ülkeden yapıldığını otomatik olarak görmüş oluyorsunuz. Çünkü sanal numaraları da biliyorsunuz çok fazla kullanılıyor uygulama dükkanlarından elde edilen. Bunlar bile aslına bakarsanız bizim hayatımızı kurtarabilir. Ve şunu da her zaman söylememiz lazım. Gerek e-Devletten, gerek mobil uygulamalarda her zaman çift faktörlü doğrulama kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle bankadan arıyorum, savcılıktan arıyorum diyen kişilere asla itibar etmemelisiniz. Mutlaka telefonu kapatıp hemen, hızlıca ilgili bankanın resmi numarası üzerinden dönüş sağlamalısınız" dedi.