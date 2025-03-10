İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

Düzenleme: Kaynak: DHA

Eyüpsultan'da jandarma, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebekeye operasyon düzenledi. Roma dönemine ait bin 200 yıllık altın yazma Tevrat ile antik sikke ve objeler ele geçirildi. 6 şüpheli, 1.5 milyon dolara satmaya çalıştıkları Tevrat'la yakalandı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şebekeyi takibe aldı. Şüphlilerin ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma 20 Şubat Perşembe günü 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

TEVRATI 1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARMIŞ

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda,15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ise ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1.5 MİLYON DOLARA SATMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

İstanbul'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi: 1.5 milyon dolara satacaklarmış

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