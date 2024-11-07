'İstanbul'da bir belediyeye daha kayyum atanabilir' Fatih Altaylı açıkladı

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması gündemdeki tazeleğini korurken, gazeteci Fatih Altaylı, yazdığı köşe yazısında çok büyük bir iddiada bulundu.

Altaylı, "Sırada başka belediye mi var" başlıklı yazısında, "AKP’nin sözcülerinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hepimizin önünde “gereğini yapmakla” görevlendirilen Abdülkadir Selvi’nin “Haftaya bambaşka bir gündem olacak” sözleri Selvi’nin kişiliği ve tarzından ötürü olsa gerek Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı. Ama öz olarak değil, özne olarak. “Cumhurbaşkanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır” denilerek. Ancak Selvi bunu oralarda bir yerde duymasa ve hatta kendisine “Yaz oğlum Abdülkadir” denmese bunu yazmazdı. Belli ki, bir yerde bir ateş tutuşturuluyor ve Selvi’den çıkan da onun dumanı" dedi.

AKP'NİN HİÇ KAZANAMADIĞI BİR BELEDİYE

Abdülkadir Selvi'nin bu iddiasının ardından küçük bir araştırma yaptığını söyleyen Altaylı,

"Abdülkadir Bey’in bu iddialı iddiası üzerine ben de küçük bir araştırma yaptım.

Haftaya gündemi değiştirecek ne olabilir diye.

Hem AKP hem de CHP tarafını yokladım.

İlginç dedikodulara ulaştığımı itiraf etmeliyim.

AKP, Esenyurt Belediyesi’nin ardından İstanbul’da bir başka ilçe belediye başkanını da görevden almaya hazırlanıyor diyorlar.

Bu kez kendi çeperinde değil, merkezinde ve hatta AKP’nin şimdiye dek hiç kazanamadığı bir belediyeden söz ediliyor.

Belediyenin adını duyunca “Yok canım daha neler, ne alaka!” dedim.

Ama söz konusu olan AKP ve gözü karalık olunca en alakasız şey bile olabiliyor.

Şimdilik dedikodu.

İnşallah yarın “gerçek’ olmaz.

Çünkü olursa iyi olmaz!"