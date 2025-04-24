İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. Dün meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 07:19'da, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu!
AFAD tarafından açıklana verilere göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7km altında gerçekleşti. Deprem İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne, Yalova, Bursa ve pek çok ilde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.56 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-24
Saat:07:19:19 TSİ
Enlem:40.84111 N
Boylam:28.30611 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/8S3uhy2Zll@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.6 şiddetinde olduğunu açıkladı. Derinlik ise 16.9 km olarak ölçüldü. Deprem süresinin ise kısa sürdüğü belirtildi.
İstanbul’da hissedilen depremin gerçek büyüklüğü ortaya çıktı! Kandilli paylaştı
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 24, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/mvrUIvlprp
24.04.2025, 07:19:18 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 16.9 km#Kandilli
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