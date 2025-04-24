İstanbul'da bir deprem daha!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. 4.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. Dün meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 07:19'da, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

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AFAD tarafından açıklana verilere göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7km altında gerçekleşti. Deprem İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne, Yalova, Bursa ve pek çok ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.6 şiddetinde olduğunu açıkladı. Derinlik ise 16.9 km olarak ölçüldü. Deprem süresinin ise kısa sürdüğü belirtildi.

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