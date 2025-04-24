İstanbul'da bir deprem daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'un Silivri ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları yaşanmaya devam ediyor.

AFAD'dan alınan bilgiye İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 17:52 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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