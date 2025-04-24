İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları yaşanmaya devam ediyor.
AFAD'dan alınan bilgiye İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 17:52 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-24
Saat:17:52:53 TSİ
Enlem:40.84083 N
Boylam:28.30028 E
Derinlik:7 km
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