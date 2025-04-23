İstanbul'da bir deprem daha! 8'inci kez sallandı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da bir deprem daha! 8'inci kez sallandı...

İstanbul'da saat 14.50 sıralarında yeni bir deprem daha gerçekleşti.

İstanbul'da saat 14.50 sıralarında yeni bir deprem daha gerçekleşti. BDTIM'in paylaştığı verilere göre saat 14:50 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 6.2 büyüklüğündeki depremin yanı başında gerçekleşti.

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; 9.5 km yerin altında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Silivri'de 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 8'inci artçı sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

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