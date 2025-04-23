İstanbul'da bir deprem daha! 8'inci kez sallandı...

İstanbul'da saat 14.50 sıralarında yeni bir deprem daha gerçekleşti. BDTIM'in paylaştığı verilere göre saat 14:50 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 6.2 büyüklüğündeki depremin yanı başında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; 9.5 km yerin altında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Silivri'de 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 8'inci artçı sarsıntı olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 23, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/skrOFRQEZt
23.04.2025, 14:50:35 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 9.5 km#Kandilli