İstanbul Bahçelievler’de polis ekipleri, rutin denetim sırasında üç kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde kar maskesi ve eldiven çıkması üzerine yapılan incelemede, bu kişilerin “Daltonlar” suç örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, savcılık koordinesinde geniş çaplı operasyon başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Bahçelievler'de kontrol amacıyla durdurduğu 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda kar maskesi ve eldiven bulundu. Yapılan araştırmalar ve kişilerle yapılan görüşmelerde 2'si 18 yaşından küçük, 3 kişinin suç örgütü yöneticileriyle bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişilere silah temin ettiği belirlenen bir şüpheli de Bahçelievler'de yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra otomatik tabancalar ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Silahları teslim almaya başka kişilerin geleceğinin belirlenmesi üzerine evde bekleyen polis, eve gelen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerine yer verdi.

SüperHaber'den Hatice Aksu'nun haberine göre

Rusya’da tutuklu bulunan “Can Dalton” lakaplı çete lideri Berat Can Gökdemir’in doğum günü, örgüt yöneticileri tarafından Bahçelievler’de uzun namlulu silahlarla kutlandı. Kutlama anları örgüt yöneticileri tarafından sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti; emniyet ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Organize suç örgütü yöneticisi “Can Dalton” lakaplı Berat Can Gökdemir için İstanbul’da çarpıcı bir kutlama yapıldı. Daltonlar Suç Örgütü’nün yöneticileri, Gökdemir’in doğum gününü uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak kutladı. Kutlama anlarına ait görüntüler ise örgüt yöneticileri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN SİLAHLI GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Örgüt yöneticilerinin, kar maskeli kişilerle birlikte kaydettiği videolarda:

Sokak arasında uzun namlulu silahlarla art arda ateş açıldığı,

Kutlama sırasında Gökdemir’in isminin sloganlarla anıldığı,

Çete üyelerinin “doğum günü selamı” gönderdikleri,

Video çekimlerinin profesyonelce düzenlenerek sosyal medyada servis edildiği görüldü.

Görüntülerin özellikle örgütün faaliyet gösterdiği Bahçelievler bölgesinde kaydedildiği değerlendirildi.

İNTERPOL’ÜN ARADIĞI İSİM: 711 YILDAN 1281 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

“Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir, Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyor.

Geçtiğimiz aylarda hazırlanan iddianamede Gökdemir hakkında 711 yıldan 1281 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gökdemir’e yöneltilen suçlamalar arasında:

Örgüt liderliği

Silahlı tehdit

Mala zarar verme

Yağmaya teşebbüs

Kasten öldürme ve öldürmeye azmettirme bulunuyor. Ayrıca Gökdemir’in, bir dönem birlikte hareket ettiği çete lideri Barış Boyun ile husumetli hale geldiği, son olarak avukat Serdar Öktem cinayetinde azmettirici olarak yer almıştı