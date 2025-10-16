Olay, gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 şüpheli, cezaevinden yeni tahliye olan B.K. isimli kişinin yaşadığı binanın önüne el yapımı patlayıcı atarak kaçtı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yaptığı incelemede, park halinde bulunan 2 aracın hasar gördüğü çevrede bulunan evlerin ise camlarının kırıldığı tespit edildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli şüphelilerin sokağa gelerek el yapımı patlayıcıyı attıkları ve hızla olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor. Patlama anında ortaya çıkan ışık ve sonrasında sokağı kaplayan duman da görüntülerde yer alıyor.

'ÇOK KORKTUM'

Patlamanın etkisiyle camları kırılan evin sahibi Kadriye Yılmaz, "Patlama sesi duydum. Silahlar patladı dedim. Allah'ım dedim, camlar kırılmasa bari. Çok korktum. Kendim de rahatsızım, hastayım. Yeni kalktım baktım ki camlar kırılmış. " dedi.Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.