İstanbul'da bir gemi yan yattı: Personeller tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da bir gemi yan yattı: Personeller tahliye edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde Ambarlı Mardaş Limanı’nda bulunan AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Ekipler olay yerine sevk edilirken olayın nedeni henüz öğrenilemedi. Gemi personeli hemen olay yerinden tahliye edildi.

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı’nda su alan AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı.

1 KİŞİ YARALANDI

Geminin su aldığını gören personel denize atlayarak kaçarken, 1 kişi yaralandığı bilgisi alındı.

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HIZLICA ÖNLEM ALINDI

Geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu da personel tahliye olduğu için geri döndü.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ambarlı Mardaş Limanı’nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti” ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan, geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, geminin yan yattığı ve personelin koşarak kaçtığı görülüyor.

İşte geminin yan yattığı anlar:

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