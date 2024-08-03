İstanbul'da bir grup, İsrail Konsolosluğu'na yürüdü

Yürüyüşe, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi üyeleri de katıldı.

Levent metro çıkışında buluşan gruplar buradan, "Emperyalistler yenilecek, direnen Filistin kazanacak" sloganıyla İsrail Konsolosluğu'na yürüdü.

Yürüyüşe Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi üyeleri de katıldı. ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Filistinli esirlere özgürlük. Sistematik işkence gören Filistinli esirler için uluslararası dayanışma çağrısı doğrultusunda bugün bileşeni olduğumuz Filistin Eylem Komitesi’nin işgalci İsrail Konsolosluğu önünde düzenlediği dayanışma eylemine katıldık" ifadelerine yer verildi.

Sultanahmet'te "Erdoğan soykırım vanalarını kapat" pankartı

İsrail Konsolosluğu önündeki eyleme Filistin İçin Bin Genç isimli Grup da katıldı. Aynı gruptan bazı üyeler ise aynı saatlerde Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde kendi pankart ve sloganları ile yer aldı. "Erdoğan soykırım vanalarını kapat" pankartı açan grup, "Bakü-Ceyhan hattından akan petrol değil kan" sloganı attı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Direnişin çağrısıyla bugün yine somut taleplerimizle hem işgalci konsolosluk önünde hem Ayasofya meydanındaydık Onurlu Filistin halkı adına, siyonistleri bu topraklardan besleyenlerden hesap sormadan ne soykırımın ne işgalin bitmeyeceğini haykırdık. Bugün Filistinli esirler için toplandıysak, işgalci katillere bizim topraklarımızdan sağlanan enerji akışını durdurmak, soykırımı besleyen işbirlikçileri hedef almak direnişe, şehitlere ve esirlere borcumuzdur. Tüm Filistin dostlarını intifadayla gerçekten dayanışmaya, yani bu somut taleplere sahip çıkmaya çağırıyoruz"