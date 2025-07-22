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İstanbul'da bir hastanede yangın!
İstanbul'da bir hastanede yangın!
22 Temmuz 2025 / 16:31
Düzenleme:
22 Temmuz 2025 / 16:59
Kaynak: AA / DHA / İHA
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Baltalimanı Kemik Hastanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Hastaların tahliye edildiği bilgisi aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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