İstanbul'da bir hastanede yangın!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
İstanbul'da bir hastanede yangın!

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Baltalimanı Kemik Hastanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Hastaların tahliye edildiği bilgisi aktarıldı.

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