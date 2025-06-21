İstanbul'da bir kişi köpeğe tecavüz etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bir kişi köpeğe tecavüz etti

İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Pendik'te bir kişi sokak ortasında köpeğe cinsel saldırıda bulundu.

İstanbul Pendik'te bir erkek, sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir erkek, sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu.

Olayı fark eden çevredeki yurttaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Skandal görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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