İstanbul’da bir mafya infazı daha. Azerbaycanlı mafya babasının yeğenini kurşun yağmuruna tuttular

Beylikdüzü'nde Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov’un yeğeninin de içinde bulunduğu araç kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda emekli polis memuru hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da bir mafya infazı daha. Azerbaycanlı mafya babasının yeğenini kurşun yağmuruna tuttular

Lotu Quli lakaplı Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov, 2020 yılında Antalya'da öldürülmüş ve Büyükçekmece'ye anıt mezarı yapılmıştı.

Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi’nin bulunduğu araç, Beylikdüzü’nde kurşunlandı. Olayda bir emekli polis yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde dün gece saat 22:30 sıralarında, 2020 yılında Antalya’da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi, emekli polis memurları Yılmaz Demir, Mehmet Acermen ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov'un bulunduğu seyir halindeki 34 CZT 300 plakalı otomobil, kimliği belirsiz şahıslarca kullanılan başka bir araç tarafından takip edildi.

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ARACA 19 MERMİ İSABET ETTİ

Bir süre sonra şahıslar, giden otomobilin yanına gelerek araca yandan defalarca ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan ve 19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti. Daha sonra şüpheliler, araçları ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

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EMEKLİ POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan araçtaki bir emekli polis Yılmaz Demir hayatını kaybederken Kurbanovi, Acermen ve Orujov yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybeden emekli polis Yılmaz Demir’in cenazesi ise ambulansa bindirilerek Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

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Saldırıda etrafa saçılan yirminin üzerinde mermi kovanı bulunurken mermilerden biri cadde üzerindeki bir işyerinin önünde park halindeki 34 FAG 958 plakalı aracın camına isabet etti. Polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek yolu bir süre kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.

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NADİR SALİFOV KİMDİR?

Ünlü mafya lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov Antalya’da 2020 yılında bir otelde yemek yediği arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli- Antalya karayolunda yakalanmıştı.

Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Quli’ mafyasının liderliğini yapıyordu. Azerbaycan’da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov’un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye giriş yaptığı ve uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

Öldürülen Nadir Salifov’un Büyükçekmece Gölü’nün kıyısında bulunan Karaağaç Köyü’nde bir anıt mezarı bulunuyor.

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