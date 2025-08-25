İstanbul’da bir oğul annesini başından vurdu

Olay, gece yarısı 00.00 civarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, 5 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen sebeple anne oğul arasında kavga çıktı.

Çatışma sonrası oğul Azad Kınay (20) annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Annesini ağır yaralayan Azad Kınay olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini işiten komşular tarafından yapılan ihbar üzerine sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından anne Çiğdem Kınay’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Anne Kınay’ın ölüm haberini alan akrabaları ve komşuları olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden Kınay’ın cenazesi yakınlarının feryatları ve gözyaşlarıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Öte yandan, kaçan oğul Azad Kınay’ı yakalamak için polis ekipleri geniş kapsamlı arama faaliyeti başlattı.