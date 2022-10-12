İstanbul'da bir otoparkta 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 5 Ekim'de gece yarısı kaçakçılık yaptığından şüphelendikleri bir aracı Tuzla ilçesinde takibe aldı. Orhanlı Mahallesi'ne dek izi sürülen aracın özel bir geri dönüşüm firmasının otoparkına girdiği belirlendi. Otoparkta araca düzenlenen baskında R.A. ve F.Ö. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Çalışmaların devamında aynı firmanın otoparkında park halinde bulunan bir tırda yapılan aramada 40 bin litre daha karışımlı akaryakıt ve yine park halindeki bir kapalı kasa kamyonette 8 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Toplam 51 bin litre karışımlı akaryakıta el konulurken, kaçak yakıtın tahmini piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu ifade edildi. Kaçak akaryakıtlarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan işletme sahipleri R.A. ve F.Ö. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.