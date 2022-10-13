Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor. Ciddi ciddi böyle ilan verdiler

İstanbul Etiler’de bir restoran iş ilanı verdi. Bir restoranın, çevresindeki diğer mekanların elemanlarıyla kavga ettirmek için iş ilanı açması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Restoranın ilanında, "15:00-01.00 saatleri arasında çalışacak vale arıyoruz. Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale" ifadelerine yer verildi.

"Diğer mekanların valeleriyle kavga edecek sabıkalı biri aranıyor" ilanı sosyal medyada gündem oldu.

İlanın en dikkat çekici noktası ise 'Sabıkalı olması tercih sebebi' oldu.

Sosyal medyadan bazı yorumlar: