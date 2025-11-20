Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşen olayda, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda gerçekleştirilen ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 7 kişi zehirlendi.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 7 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Yaşanan olay akıllara Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve yedikleri yemekten dolayı zehirlenen Böcek ailesini getirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olayla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, zehirlenen vatandaşların tedavilerinin hastanede devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir."

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak 2'si çocuk anne ve baba zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İLAÇLAMA NEDENİYLE ZEHİRLENDİLER İDDİASI

Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapıldığı ve bu nedenle zehirlenebilecekleri iddia edildi. Öte yandan ilaçlamanın ardından hotelin kapılarının kilitlendiğini ve Böcek ailesinin bir süre içeride kilitli kaldığı ortaya çıktı.

İLAÇLAMA ŞİRKETİ ÇALIŞANI SERTİFİKASI OLMADIĞINI KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilen ilaçlama şirketinin sahibi Z.K. savcılıktaki ifadesinde, şirketi yaklaşık 6-7 yıl önce kurduğunu, iş yeri olmadığını, home-office olarak internet üzerinden faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Genellikle özel işletmeler ile ikametlere hizmet verdiklerini, şüpheli D.C'nin gündelikçi olarak çalıştığını, oğlu S.K'nın şirketinde çalışmadığını, yalnızca SGK kaydını yaptıklarını, oğlunun ilaçlama işi yapmadığını öne süren Z.K, 'Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. D.C'nin de bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini D.C. ve şu anda ismini hatırlamadığım yanımda çalışan şahıs yapar.' ifadesini kullandı.

Z.K, ilaçlama işlerinde iki ilaç dışında başka ilaç kullanmadıklarını, bu ilaçları nereden aldıklarını hatırlayamadığını, daha sonra faturalarını dosyaya sunacağını iddia etti.

Kendisine 11 Kasım'da telefon geldiğini öne süren Z.K. 'Arayan kişi otel işlettiklerini, otelin bir odasında böcek olduğunu, böcekler için ilaçlama yaptıracağını söyledi. Bende bunun üzerine D.C'yi bu şahsa yönlendirdim. D.C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben D.C'nin hangi otele dahi gittiğini bilmiyorum. Genel olarak müşteriler ilk olarak beni arar. Ben arayan müşterileri D.C'ye yönlendiririm. 15 Kasım günü D.C beni arayarak polislerin kendisini çağırdığını, ilaçlama yaptığı yerde zehirlenme olayının olduğunu söyledi. D.C. ve S.K'nın gözaltına alındığını öğrenince bende karakola gittim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur' iddiasında bulundu.

'BENİM İLAÇLAMA İŞLEMİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR SERTİFİKAM YOKTUR'

Soruşturma kapsamında tutuklanan otelde ilaçlama yapan şirketin çalışanı D.C. ifadesinde, burada 2-3 aydır çalıştığını, olayın meydana geldiği otelde Ağustos'ta da ilaçlama yaptığını öne sürdü.

Olay günü 11 Kasım'da 12.00 sıralarında şirkete ait telefondan gelen mesaj üzerine 16.00 sıralarında ilaçlama yapmak için otele gittiğini, görevlinin odayı gösterdiğini, ilaçlama işleminde 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları kullandığını ileri süren D.C, bu ilaçları suyla karıştırarak püskürtme yoluyla uyguladığını anlattı.

D.C. ayrıca oda içerisinde belli aralıklarla tahmini olarak 16-17 bölgeye 'filit jel' isimli böcek ilacını kullandığını, bu ilacın jel kıvamında olduğunu, böceklerin bu ilacı yemesi için belirli aralıklarla odanın içerisine konulduğunu söyledi.

İlaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bantla kapattığını, ilaçlama yaptıktan sonrada odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldığını öne süren D.C, 'Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığımda o dönemde bana işi öğreten S. isimli çalışan sertifikaya gerek olmadığını söyledi. S. isimli çalışana bu durumu şirketin sahibi Z.K. söylemiş. Ben olayın mağdurlarını tanımam. Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.' beyanında bulundu.