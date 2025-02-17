İstanbul'da birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede, yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 19 Şubat'ta Devlet Halk Dansları Topluluğu "Sağır Sultan" dans gösterisi, 20 ve 22 Şubat'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) "Don Giovanni" operası izleyiciyle buluşacak.

AKM'de ayrıca Kocaeli Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" oyunu 21 ve 22 Şubat'ta, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Çarpışma" oyunu 23 Şubat'ta sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 18-22 Şubat'ta Mecidiyeköy Büyük Sahnede "Kan Kardeşler" müzikali, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ise "Mumyalar" oyunu ve Üsküdar Tekel Sahne'de "Medea Meterial" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Üsküdar Stüdyo Sahnede 18-21 Şubat'ta "Çarpışma", Garibaldi Salon 2'de 20-23 Şubat'ta "Işıltılı Haşerat", Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kapıların Dışında" müzikali gösterilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yarın "Uçurtmanın Kuyruğu" oyununu İnal Aydınoğlu K.M Şener Şen Sahnesinde, 19-22 Şubat'ta "Ağrı Dağı Efsanesi" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde, "Bir Halk Düşmanı" ise Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Maximum Uniq Hall'de 21 Şubat'ta "Aydınlıkevler", 22 Şubat'ta "Güldüy Güldüy Show Çocuk" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

KONSERLER

AKM Tiyatro Salonu'nda yarın "Şehnaz Makamında Klasik Türk Müziği Faslı ve Solo Şarkılar" konseri, Türk Telekom Opera Salonu'nda da "Cinuçen Tanrıkorur Vefatının 25. Yılında Anma Konseri" düzenlenecek.

Türk Telekom Opera Salonu'nda 21 Şubat'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri", 22 Şubat'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Mertol Demirelli Piyano Resitali" müzikseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Zekai Dede 200 Yaşında" konseri ile "Muzaffer Sarısözen Anma Konseri Türkülerden Bir Vatan" konseri 23 Şubat'ta AKM'de gerçekleştirilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 22 Şubat'ta klarnet, kanun ve ut sanatçılarının sahneye çıkacağı "The Secret Trio" konseri, Doğu ve Batı'nın müzik geleneklerini bir araya getirecek.

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye, 19 Şubat'ta BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena'da aynı sahneyi paylaşacak.

SERGİLER

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, AKM Müzik Platformu'nda görülebilecek.

"Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi", AKM Çok Amaçlı Salon'da 23 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi ise sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

Mutasavvıf, müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı sebebiyle düzenlenen "Bursevi'nin Kaleminden" hüsnühat sergisi, Rami Kütüphanesi'nde 19 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

"Ayna: Anadolu Göğünün İpek Mahyası" sergisi, Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Pera Müzesi'nde Osmanlı'nın modernleşme sürecine dair önemli ipuçlarını keşfetme imkanı sunan "Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey" sergisi, 20 Şubat saat 17.30'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sergi turu ile gezilebilecek.

Geleneksel Türk sanatlarından minyatür alanında çalışmalara imza atan Zaliha Erdoğan Peçe'nin İstanbul'da açtığı ilk kişisel sergisi "Kusurlu Bağlantı", Karaköy'deki Arthan Galeri'ne 25 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Amerikalı sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa'nın, Türkiye'deki ilk sergisi "Interior Monument", 1 Mart'a kadar Sevil Dolmacı Galeri'de görülebilecek.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar izleyicileirn beğenisine sunulacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları da 23 Şubat'a kadar Dirimart Dolapdere'de sergilenecek. Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye'de çektiği portrelerden oluşuyor.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de izlenebilecek.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

DİĞER ETKİNLİKLER

Beyoğlu Belediyesi tarafından, İstanbul'daki Başkonsolosluklarla yapılan işbirliği kapsamında düzenlenen "1. Beyoğlu Film Günleri", 18-27 Şubat arasında sinemaseverlerle buluşacak. Programa, Türkiye, Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Filipinler, Fransa, Hindistan, KKTC, İtalya, Japonya, Makedonya ve Macaristan katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, 14 farklı ülkenin başkonsoloslukları ve kültür merkezleri tarafından seçilen 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Salon İKSV, ilkbahar sezonu kapsamındaki etkinliklerine devam ediyor. Salon İKSV'nin farklı işbirlikleriyle de sürecek edebiyat söyleşileri, bu hafta Doğan Kitap ile başlıyor.

Ücretsiz gerçekleştirilecek yeni serinin ilk etkinliğinde yarın Tarık Tufan ve Beyhan Budak, bir araya geliyor. 21 Şubat Cuma akşamı Polonyalı enstrümantal caz füzyon grubu Błoto, kendi kuşağının hip-hop efsanesi J Dilla'nın ritimlerini kendi tarzında yorumladığı "We Remember J Dilla" çalışması ile sahnede olacak.

Komedyen Lesli Karavil, 19 Şubat'ta seyircileri de dahil ettiği yeni interaktif oyunu "Mazaretim Var!" ile Komedi Kulüp by Brothers'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.

Borusan Sanat, bu hafta iki farklı konserde müzikseverleri ağırlayacak. Piyanist Özgür Aydın ile aynı sahneyi paylaşacak olan Borusan Quartet, 19 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Ludwig van Beethoven ve Cesar Franck'ın sevilen eserlerini yorumlayacak. 21 Şubat'ta ise Borusan Müzik Evi'nde, Endonezyalı ikili Senyawa ve PoiL Ueda müzik grubu, Nova Muzak serisinin 39. etkinliğinde performans sergileyecek. PoiL Ueda, Japon vokalist ve satsuma-biwa sanatçısı Junko Ueda ile Fransız rock, çağdaş müzik grubu PoiL işbirliğiyle ortaya çıktı.