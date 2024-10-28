İstanbul’da boğaz ulaşımına sis engeli

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da boğaz ulaşımına sis engeli

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Seferi askıya alınan hatlar;

Küçüksu - İstinye Hattı

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

Beykoz - Sarıyer Hattı

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

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