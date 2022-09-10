10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı

İstanbul'da yarın düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:23
Takip Et

İstanbul’da Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
+
Aa
-

AA

İstanbul Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi.

KAPATILACAK YOLLAR
Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent’ten TEM’e bağlantı yolu. Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası ( 06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30 ), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30 – 10.30 ). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar." olarak sıralandı.

ALTERNATİF YOLLAR
Açıklamada, alternatif yollar olarak, "Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), ?Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30)" kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
2
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
3
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
4
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
5
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
6
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
7
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.