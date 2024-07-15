İstanbul'da bu hafta birçok sanat etkinliği izleyiciyle buluşuyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen "Vatan Uğruna" konseri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü özel bir müzik ziyafetine dönüştürecek.

Maximum Uniq Hall, popüler pop şarkılarının yazarı ve bestecisi Serdar Ortaç'ı 19 Temmuz'da ağırlayacak, ardından dünyanın önde gelen dans sahnelerinden Adriatique 20 Temmuz'da performans sergileyecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Tiyatro Sahnesi, Tan Taşçı'nın yeni repertuvarıyla dinleyicilerle buluşacağı konser için yarın kapılarını açacak.

Conrad Hotel Beşiktaş, Lesli Karavil'in unutulmaz stand up gösterisine ev sahipliği yapacak.

FESTİVAL VE ÖZEL ETKİNLİKLER:

31. İstanbul Caz Festivali, Kadıköy rotasıyla 18 Temmuz'da +1'li Gece Gezmesi etkinliği ile zirve yapacak. Joshua Redman ise Esma Sultan Yalısı'nda performansıyla göz dolduracak.

Pera'da Bir Caz Akşamı, 17 Temmuz'da üç farklı mekanda üç farklı sanatçının sahne alacağı özel bir gece sunacak.

İstanbul Modern, "Sizin Perşembeniz" Sanatçı Buluşmaları kapsamında doğa yürüyüşlerini sanatla birleştiren İsmet Değirmenci'yi 18 Temmuz'da ağırlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER:

AKM, çocuklar için "Seramik Dantel Tabak Yapımı" ve "Jackson Pollock ile Renkli Toplar" gibi yaratıcı atölyelere ev sahipliği yapacak.

Rahmi M. Koç Müzesi, Fenerbahçe Vapuru'nda çocuklar için özel atölyeler düzenleyecek.

DİĞER ÖNEMLİ ETKİNLİKLER:

Yapı Kredi bomontiada, rock müziğin genç sesi Rana Türkyılmaz'ı 19 Temmuz'da World Akustik Konser serisinde ağırlayacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz'da Pink Martini'nin 30. yıl turnesi kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.

KüçükÇiftlik Park, Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'ı yeni solo albümü The Mandrake Project'in dünya turnesi kapsamında 19 Temmuz'da konuk edecek.

İstanbul, bu hafta sanatın her dalında dopdolu bir program sunarak herkesi kendine hayran bırakacak. Etkinlikler hakkında daha detaylı bilgi ve biletler için etkinlik mekanlarının web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.