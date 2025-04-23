İstanbul'da büyük deprem! İBB'den 'hasar' açıklaması

İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

(AFAD), depremin saat 12.49'da meydana geldiğini ve 6,2 büyüklüğünde olduğunu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında gerçekleştiğini bildirdi. Derinliklik 13,1 km olarak belirlendi.

Deprem çevre illerde ve Ege bölgesinde de hissedildi.

"YIKIMIMIZ YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini, saat 14.10 itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını bildirdi.

Aslan, "Herhangi bir yaralanma, vefat, yıkımımız yok" ifadelerini kullandı.

Aslan'ın açıklaması şöyle:

Saat 12.13 itibarıyla İstanbul’da deprem haberini alır almaz AKOM’a yönlendik. AKOM’da istişare halindeyiz. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla haberleştik. Devlet kurumlarıyla iletişim haldeyiz.

12.13’ten sonra 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbullular sokağa çıkmış durumdalar. Tüm yaptığımız incelemelerde İstanbul’da bir yaralanma veya vefat haberimiz yok. Herhangi bir bina yıkımıyla karşı karşıya değiliz. Tüm imkanlarımızla sahadayız.

İstanbul 'beşik' gibi sallanıyor... Bir deprem daha!

6.2 büyüklüğünde deprem: Şehirler ayakta