İstanbul’da büyük operasyon: 142 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan Barış Boyun ile 14 Nisan'da İstanbul'da yakalanan 142 şüphelinin ardından dün gece de Zafar Boyun, yurt dışına kaçma hazırlanırken Silivri’de yakalandı. Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu ve kardeşi olduğu belirtilen Zafer Boyun'un sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Bu arada, 14 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen operasyonda Barış Boyun organize suç örgütünün üyesi olduğu şüphesiyle 131 kişi yakalanmış, ardından 8 kişi daha yakalanmıştı. 142 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından dün İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce sorgulanan 142 şüpheliden 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 93 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'da faaliyet gösteren suç işlemek için bir araya gelmiş organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda;

İstanbul'da daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve şu an İtalya'da yakalanan B.B. liderliğindeki silahlı organize suç örgütünün deşifresine yönelik çalışma başlatılmış, soruşturma süresince meydana gelen eylemlere yönelik yapılan çalışmalarda, Örgüt Lideri B.B.' nin söz konusu eylemleri para karşılığında münferit şahıs veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü şahısların azmettirdiği, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştirdiği, eylemlerin bir kısmının uyuşturucu ticaretinden elde edilen haksız kazancın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği, bir kısmının diğer suç örgütlerini sindirmek amaçlı olduğu anlaşılmıştır.

Tespiti yapılı örgüte mensuplarının farklı zamanlarda yapılan operasyonlar ile yakalanarak cezaevine gönderilmişse de örgütün sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanarak örgüte yeni üyeler kazandırdıkları, örgüt üyelerinin belli bir kısımdan değil daha önce Terör Suçları da dâhil olmak üzere çeşitli adi olaylara karışan şahıslardan olduğu tespit edilmiş, suç örgütünün gerçekleştirmiş olduğu çok sayıda eylemin tahkikatları yapılmıştır.

Suç örgütünün 14.01.2023 günü İstanbul Beyoğlu ilçesi Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu C.A. isimli şahsın öldürülmesi, 24.12.2022 tarihinde İstanbul Kâğıthane ilçesinde R.A. isimli Kuran Kursu Hocasının öldürülmesi, 22.09.2022 tarihinde İstanbul Beşiktaş ilçesinde gece kulübü önünde Y.K.'nin öldürülmesi, 08.09.2022 tarihinde İstanbul Şişli ilçesinde J.V.'nin öldürülmesi, 16.04.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa Spor tribün lideri Y.U.'nun öldürülmesi konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletli "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Kasten Yaralama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Silah Ticareti, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit" olmak üzere 103 eyleme karıştığı tespit edilen 139 şahıs yakalanmıştır.

14.04.2023 tarihinde şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan

aramalarda;

7 adet Ak-47 marka otomatik tüfek,

2 adet Thompson otomatik tüfek,

1 adet MP-5 otomatik tabanca,

77 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası,

6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek,

Yaklaşık 1 kilo 300 gr. uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan 139 şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17.04.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilen 139 şüpheliden 46 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 93 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.