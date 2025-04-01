İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te kuyumcu kuryeliği yapan C,S’nin çantasındaki 2,5 kilogram altın ve paraları çaldığı iddia edilen 2 kadın hırsız Bursa’da yakalandı. Kameraların incelenmesi sonrası ulaşılan çarşaflı kadın hırsızlar hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Fatih, Marmaray İstasyonu, Cağaloğlu girişinde kuyumcu kuryeliği yapan C.S., 25 Şubat'ta farklı firmalardan topladığı 2,5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doların çalındığı şikayetiyle emniyete şikayette bulundu. C.S. polise verdiği ifadesinde "Topladığım para ve altınları Gebze Şubesi'ne götürmek için valize koydum. Marmaray durağına gitmek üzere iş yerinden ayrıldım. Yolda yüzü kapalı çarşaflı bir kadın bize çarptı. Turnikelerden geçtikten sonra çantanın içindeki altınların çalındığını fark ettim" dedi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde, çarşaf giyerek yüzlerini gizleyen şüphelilerin mağdurlara arkadan yaklaşarak hırsızlık yaptığı görüldü. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö. ve A.Ö. adlı iki kadın Bursa'da gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ö.'nün daha önceden 71 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Ö. adlı şüphelinin ise polis kayıtlarına göre 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu kuryesini soyan 2 kadın yakalandı

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