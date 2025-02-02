İstanbul'da çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralı

Fatih'te kontrolden çıkarak çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Topkapı-Gaziosmanpaşa hattında çalışan Mehmet Yüksel yönetimindeki 34 M 4001 plakalı minibüs, Beylerbeyi Caddesi'nde Karagümrük istikametinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyere ardından karşı istikamette seyir halinde olan 34 HSE 253 plakalı otomobile çarptı.

Kazada minibüsün sürücüsü Mehmet Yüksel, aracın içerisine kadar giren bariyerin bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle her iki istikamette de birer şerit ulaşıma kapanırken, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.