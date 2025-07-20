İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

İstanbul Beşiktaş’taki oto galeriye ve Sarıyer’deki restorana molotofkokteyliyle saldıran 6 şüpheli, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Saldırılardan ilki, 23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeride meydana geldi. Şüpheli, galeri önüne gelerek molotofkokteyli attıktan sonra kaçtı. Diğer saldırı ise 1 Temmuz'da Yeniköy'deki restoranda gerçekleşti. Restoranın önüne gelen şüpheli, molotofkokteyli atarak olay yerinden uzaklaştı. Her iki olayda da çıkan küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü. Saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

6 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıların ardından çalışma başlattı. Ekipler, 70 kilometrelik güzergahta, 90 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 20 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

İstanbul’da çifte saldırı! Molotofçular yakalandı!

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