İstanbul’da çifte saldırı şoku! Polis bağlantıyı araştırıyor!

Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi’de aynı gece aynı mahallede iki ayrı yere silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler önce bir iş yerine daha sonra bir daireye saldırı düzenleyerek kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, koşarak cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne geldi. Yol ortasında durup silahını çıkaran şüpheli, iş yerine doğru peş peşe ateş açtı. Saldırı sırasında çevrede bulunanlar etrafa kaçıştı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın koşarak olay yerine geldiği, yol ortasında durup iş yerine doğru ateş ettiği ve ardından hızla kaçtığı görülüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

AYNI MAHALLEDE İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI

Aynı mahallede gece saat 01.00 sıralarında ikinci bir saldırı gerçekleşiyor. Yine Yayla Mahallesi'nde bu kez Derya Sokak'taki bir binada bulunan daireye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Polis, her iki saldırının bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek ve olayların nedenini ortaya çıkarmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kurşunların isabet ettiği dairede oturan kadın, "Gece saat 01.00 sıralarında ben yatıyordum. Bir anda silah patlama sesi duydum. Direkt annemlerin yanına gittim. Sonra abimin odasına baktığımızda yatağın üzerinde cam parçaları vardı. Sonrasında cama baktığımda camda parçalanmıştı. Aradan biraz vakit geçince benim odamın camının patladığını da gördüm. Şoku hala atlatamadım, nasıl oldu bilmiyoruz. Direkt bizim eve isabet alınmış. Biriyle herhangi bir husumetimiz yok, biz de anlamadık. Camlar parçalanmış duvarlarda da sıkıntı var" dedi.

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