İstanbul'da çırılçıplak işkence seansı! Kadın ve erkeklere yaptıkları sonrası bir de elleri kanlı fotoğraf çekildiler

Liderliğini Çekdar lakaplı Ömer Baran Kandemir'in yaptığı suç örgütüne yapılan operasyonda şüphelilerin el konulan dijital materyallerinden ele geçirilen görüntüler, çeteleşmenin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

İŞ YERİNİ BASIP İŞKENCE ETTİLER

Gazete Duvar'ın haberine göre; İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir masaj salonunun sahipleri M. ve S., çete tarafından tehdit edildi. Haraç istenen masaj salonu sahipleri, istenen parayı çeteye ödemedi. Çete üyeleri, 5 Aralık'ta masaj salonunu bastı. İş yerinin ortakları ve yanlarında bulunan yabancı uyruklu bir kadın, çete üyeleri tarafından alıkonuldu.

ŞİKAYETÇİ OLMALARINI ENGELLEMEK İÇİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER

Masaj salonunda bulunan üç kişi, çete üyeleri tarafından önce çırılçıplak soyularak darp edildi. Gazete Duvar'ın paylaştığı görüntülerde, cam parçalarıyla çeşitli yerleri kesilen üç kişinin vücutlarında açılan yaralara canlarının daha çok yanması için kolonya döküldüğü görüldü. Çete üyeleri, mağdurların ağzına silah sokarak tehditlerini sürdürdü. Çete üyeleri, mağdurların şikayetçi olmalarını engellemek için çıplak görüntülerini de cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde çete üyelerinin pek çok yerleri kesilen erkek mağdurları çırılçıplak vaziyette birbirlerinin üzerine yatırdığı görüldü.

Çete üyeleri, çıplak fotoğrafları çekilen mağdurların kalçaları ve bacaklarını camla kesti, açık yaraların üzerine kolonya döktü.

KANLI ELLERİNİ GÖSTERİP GÜLEREK POZ VERDİ

Kadın ve erkeklerden oluşan çete üyeleri, ellerine bulaşan kanları gösterip kameraya gülerek poz verdi. Üç kadının, kaçırılan ve çırılçıplak şekilde yere yatırılan kadını tekme tokat darp ettikleri de çete üyeleri tarafından kaydedildi. Yine görüntülerde, erkek çete üyesinin kadın çete üyelerine vücuda değil yüze vurmaları için yönlendirme yaptıkları duyuldu. 24 ve 25 Aralık'ta mağdurlardan M.'nin başka bir işyerinde olan ortağı E.'ye ait işyerini kurşunlayan çete üyeleri, aynı eylemi 3 Ocak'ta da yaptı.

İşte o işkence anları;

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Şubat ayının başında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çeteye operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. 'Silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma', 'örgütün faaliyeti çerçevesinde nitelikli 'yağma', 'işkence yapma', 'eziyet etme', kişiyi hürriyetinden yoksul kılma', 'konut ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'canavarca hisle kasten yaralama' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi' suçlarından başlatılan soruşturmada çete üyelerinin tamamı tutuklandı. Çete üyelerinin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

ÇETE LİDERİNİ INTERPOL ARIYOR

Çekdar lakaplı Ömer Baran Kandemir'in ise, yurtdışında firari olduğu öğrenildi. Kandemir'in yanı sıra, çetenin yönetici kadrosu da yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Kandemir ve çetenin yöneticileri hakkında kırmızı bülten çıkartıldı, Interpol tarafından aranıyorlar.