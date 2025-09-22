İstanbul'da D-100'de zincirleme kaza

Kaza, saat 21.45 civarında D-100 Karayolu Acıbadem bölgesinde Harem yönünde meydana geldi.
İddiaya göre, hareket halinde olan otomobil sağ şeritten sol şeride geçerken aynı yönde ilerleyen plakalı araca ve yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde giden 34 MUJ 460 plakalı otomobile de vurdu.
Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.