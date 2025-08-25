İstanbul'da da hissedildi! Bir deprem daha (25 Ağustos 2025)

Kandilli'de yer alan bilgiye göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'de bir deprem meydana geldi. Mudanya merkezli depremin büyüklüğü 3.4 olarak belirlendi.

Deprem 11.15'te gerçekleşirken derinliği 3.1 olarak ölçüldü.

"5.6 BİLDİRİMİ" PANİK YARATTI

Deprem Ağı uygulaması 'tahmini olarak' depremin merkezini Bursa, büyüklüğünü ise 5.6 olarak açıkladı.

Yaklaşık 949 bin kişinin cep telefonuna 5.6 büyüklüğünde deprem bildirimi geldi. Söz konusu bildirim, yürekleri ağza getirdi.

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE SARSINTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.00'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da, saat 21.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

