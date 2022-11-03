3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da dehşet anları: Kadını vurdu intihar etti

İstanbul'da dehşet anları: Kadını vurdu intihar etti

İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:18
Takip Et

İstanbul'da dehşet anları: Kadını vurdu intihar etti

İstanbul'da dehşet anları: Kadını vurdu intihar etti
+
Aa
-

İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
3
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
4
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
6
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
7
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.