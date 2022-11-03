İstanbul'da dehşet anları: Kadını vurdu intihar etti

İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (AA)
İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (AA)
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