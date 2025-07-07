İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kadın kaçtı, silahlı şoför kovaladı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da bir kadın seyir halindeki kamyonetten atlayarak can havliyle kaçtı. Şoför ise kamyoneti durdurup silahla kovalamaya başladı. Yaşanan bu olay başka bir aracın kamerasına yansıdı. İleride duran polisler olaya el attı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İstanbul Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi Yan Yol Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın seyir halindeki kamyonetten henüz bilinmeyen bir nedenle atladı. Kadın, düştüğü yerden kalkıp hızla kaçmaya devam etti.

Kadının atladığını fark eden şoför kamyoneti durdurup silahla kadını kovalamaya başladı. Arkada seyir halindeki başka bir aracın içerisinde olaya şahit olan çift, ilerde uygulama yapan polislere konuyla ilgili bilgi verdi.

Yaşanan kovalamaca ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

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