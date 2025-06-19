İstanbul'da dehşet: Otomobil sürücüsü, yanında oturan şahıs tarafından katledildi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da dehşet: Otomobil sürücüsü, yanında oturan şahıs tarafından katledildi!

Fatih'te gece saatlerinde ilerleyen otomobilde yolcu konumunda bulunan şahıs, aracın sürücüsüne ateş açtı. Sürücü hayatını kaybetti, cinayet zanlısı ise kaçtı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Fatih, Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle araç sürücüsüne silahla ateş etti. Araç sürücüsü kanlar içerisinde yığılırken ateş eden şahıs ise olay yerinden kaçarak bir apartmana girdi.

İstanbul'da dehşet: Otomobil sürücüsü, yanında oturan şahıs tarafından katledildi!

Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale esnasında araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbul'da dehşet: Otomobil sürücüsü, yanında oturan şahıs tarafından katledildi!​​​​​​​

Şahsın hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapmaya başladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için girişimler başlarken çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelendi.

İstanbul'da dehşet: Otomobil sürücüsü, yanında oturan şahıs tarafından katledildi!​​​​​​​

Saldırıda hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Yenisbosna Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere yola çıktı. Kaçan şahsı arama çalışmaları sürdürülürken saldırının gerçekleştiği araç ise otoparka kaldırıldı.

İstanbul'da dehşet: Otomobil sürücüsü, yanında oturan şahıs tarafından katledildi!

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