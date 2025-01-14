İstanbul’da dehşet saçan cani Suriyeli çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bağcılar’da bir binanın girişinde daireye giren zanlı, evde bulunan Suriye uyruklu M.S (12) ile kardeşi A.S’yi taşla saldırdı. Saldırıda kardeşin biri ölürken diğeri yaralandı. Olay üzerine anne sinir krizi geçiren anne G.S, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 51 yaşındaki Suriyeli bir zanlı yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı.

Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul- Bağcılar'da evde çocuğu taşla öldüren şüpheli yakalandı / Ek bilgiyle

Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul- Bağcılar'da evde çocuğu taşla öldüren şüpheli yakalandı / Ek bilgiyle

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve girip 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü, küçük kardeşini yaraladıEve girip 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü, küçük kardeşini yaraladı

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheli yakaladı.

İstanbul- Bağcılar'da evde çocuğu taşla öldüren şüpheli yakalandı / Ek bilgiyle

ONLARCA KAMERE GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Onlarca kamera görüntüsünü izleyen Cinayet Büro ekipleri Suriye Uyruklu 51 yaşındaki Z.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul- Bağcılar'da evde çocuğu taşla öldüren şüpheli yakalandı / Ek bilgiyle

İstanbul- Bağcılar'da evde çocuğu taşla öldüren şüpheli yakalandı / Ek bilgiyle

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