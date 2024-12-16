İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çalıştığı kafeyi basıp falçatayla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Fatih Silivrikapı'da kafeteryada çalışan bir kadın eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralandı. Dehşet saçan saldırgan kendisini de boğazından yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı.

Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ

Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çalıştığı kafeyi basıp falçatayla saldırdı

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çalıştığı kafeyi basıp falçatayla saldırdı

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