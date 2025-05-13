İstanbul'da deprem! (13 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem Büyükçekmece'de Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. Yerin 13.6 km alında olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Deprem saat 07.18'de gerçekleşti. Deprem sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığı aktarıldı.

AFAD verilerine göre saat 07.18'de Büyükçekmece, Marmara Denizi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 6.84 km altında oldu.