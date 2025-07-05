İstanbul'da deprem (5 Temmuz 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 14.24'te İstanbul Silivri açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin olduğu aktarıldı. Deprem yerin 13.3 km derinliğinde oldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de deprem hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 5, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/uAfg74J9xe
05.07.2025, 14:24:20 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 13.3 km#Kandilli
AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi. Saat 14.24'te gerçekleşen deprem yerin 8.85 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/F26C4qY1Qw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi