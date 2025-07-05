İstanbul'da deprem (5 Temmuz 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 14.24'te İstanbul Silivri açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin olduğu aktarıldı. Deprem yerin 13.3 km derinliğinde oldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de deprem hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi. Saat 14.24'te gerçekleşen deprem yerin 8.85 km derinliğinde gerçekleşti.