İstanbul'da deprem (5 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da deprem (5 Temmuz 2025)

Kandilli'ye göre İstanbul Silivri açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 14.24'te İstanbul Silivri açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin olduğu aktarıldı. Deprem yerin 13.3 km derinliğinde oldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de deprem hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi. Saat 14.24'te gerçekleşen deprem yerin 8.85 km derinliğinde gerçekleşti.

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