İstanbul'da deprem anı kamerada: Esenyurt'ta rezidans böyle sallandı

Deprem sırasında vatandaşlar da güvenli alanlara yöneldi.

İstanbul'da kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde ve Marmara Bölgesi'nde hissedildi. Sarsıntının etkisiyle birçok vatandaş panikle park ve bahçelere akın etti. Depremin en belirgin hissedildiği ve binaların hareketinin gözlemlendiği anlardan biri de kameraya yansıdı.

DEPREM ANI KAMERADA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan çok katlı bir rezidansta, deprem sırasında binanın yaşadığı sallantı anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, depremin şiddetiyle birlikte yüksek binanın belirgin bir şekilde sağa sola doğru sallandığı anlar yer alıyor. Bu görüntüler, depremin yapı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.