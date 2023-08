İstanbul’da deprem hazırlığı. AFAD yüzlerce konteyner ve binlerce Silivri’de depoladı

Editör : Serhat Ağa

Marmara Depremi’ne karşı uzmanlar her gün uyarılarda bulunurken, depremin her an yaşanabileceğine de dikkat çekiyorlar.

En kötü senaryoya göre İstanbul'da Marmara Depremi'nde 207 bin yapının hasar göreceği ve bu durumun 3 milyon insanı doğrudan etkileyeceği düşünülüyor.

Beklenen depreme karşı uyarılar sürerken İstanbul Silivri’deki AFAD konteynerleri insanların dikkatini çekti.

Söz konusu konteynerler, AFAD tarafından İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan bir merkezde depolanmaya başlandı.

Olası bir İstanbul depreminde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermek adına depolanan bu konteynerlerden 5 bin adet merkeze depolandı. Yine bu merkezde 80 bin çadırın depolandığı da aktarıldı.

Deponun bir ay içerisinde kullanıma hazır hale geleceği ve olası bir felakette vatandaşların barınma ihtiyaçlarını derhal giderilmesinin gözetildiği bildirildi.