İstanbul'da deprem için en riskli 15 ilçe açıklandı. Bu ilçelerde oturanlar dikkat

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli art arda depremlerle büyük bir felaketi yaşadı. Deprem profesörlerine göre, İstanbul'da da uzun zamandır beklenen büyük bir deprem riski bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), söz konusu İstanbul depremi için en riskli 15 ilçeyi belirledi ve vahim tabloyu açıkladı.

ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNE GÖRE 15 İLÇE

- Bakırköy

- Başakşehir

- Bahçelievler

- Küçükçekmece

- Esenler

- Esenyurt

- Fatih

- Avcılar

- Beylikdüzü

- Büyükçekmece

- Tuzla

- Pendik

- Maltepe

- Sultanbeyli

- Üsküdar

ZEMİN SIVILAŞMA KRİTERİ

AFAD kaynaklarına göre, bu ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği ifade edilirken, İstanbul'da depreme karşı alınması gereken tedbirlerin ve hazırlıkların önemli olduğu hatırlatıldı.