İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu!

İstanbul Silivri ilçesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra şehirdeki deprem riski yeniden gündeme geldi. Uzmanlar ve yetkili kurumlar tarafından düzenlenen güncel haritalar, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda riskin yoğunlaştığı bölgeleri ortaya koydu. Deprem kuşağında bulunan İstanbul’da, ilçelere göre farklı seviyelerde tehlike bulunuyor.

RİSKLİ İLÇELER BELLİ OLDU

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz koluna yakın konumda bulunan İstanbul’da, özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Fatih gibi Avrupa Yakası ilçeleri birinci derece risk grubunda yer alıyor. Anadolu Yakası’nda ise Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli ve Adalar gibi bölgeler en riskli ilçeler arasında gösteriliyor. Bu ilçelerde zeminin yumuşak yapısı ve fay hatlarına yakınlık, deprem tehlikesini daha da yükseltiyor.

UZMAN İSİM UYARDI. SAHİL KESİMLERİNE DİKKAT!

Şükrü Ersoy, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinin daha sağlam bir zemine sahip olduğunu, fakat sahil şeritlerinin ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Özellikle Maltepe, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli’nin sahil bölgelerinde zemin yapısının risk oluşturduğuna vurgu yaptı.

ZEMİNİ ZAYIF VE RİSKLİ BÖLGELER

AFAD ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre, zemin yapısı itibarıyla en riskli ilçeler şu şekilde sıralanıyor: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören ve Esenyurt. Bu bölgelerdeki yerleşimlerin depreme karşı daha hassas olduğu ifade edildi.